ЗСУ вибили росіян із села в Харківській області – DeepState

Тривають бої в Урожайному і Красногорівці Донецької області.

Сили оборони України вибили російські війська із села Сотницький Козачок у Харківській області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Зазначається, що росіяни просунулися біля Воздвиженки, Юр'ївки, у Роздолівці та Новоселівці Першій у Донецькій області.

Також тривають бої в Урожайному та Красногорівці Донецької області.