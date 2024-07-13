ЗСУ вибили росіян із села в Харківській області – DeepState
13 липня 2024, 11:11
Фото: Генштаб ЗСУ
Тривають бої в Урожайному і Красногорівці Донецької області.
Сили оборони України вибили російські війська із села Сотницький Козачок у Харківській області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.
Зазначається, що росіяни просунулися біля Воздвиженки, Юр'ївки, у Роздолівці та Новоселівці Першій у Донецькій області.
Також тривають бої в Урожайному та Красногорівці Донецької області.
Нагадаємо, за прогнозами аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), новий контрнаступ ЗСУ може являти собою серію комплексних операцій упродовж кінця 2024 року та впродовж усього 2025-го.
"Вихід із поточної позиційної війни в Україні є складним завданням як для російських, так і для українських сил, а менш масштабні українські контрнаступальні операції надають можливості для досягнення оперативно значущих цілей без проблем, пов'язаних із проведенням більш масштабних контрнаступальних операцій", - зазначили експерти.