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ЗСУ вибили росіян із села в Харківській області – DeepState

13 липня 2024, 11:11
ЗСУ вибили росіян із села в Харківській області – DeepState
Фото: Генштаб ЗСУ
Тривають бої в Урожайному і Красногорівці Донецької області.
Сили оборони України вибили російські війська із села Сотницький Козачок у Харківській області.
 
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.
 
Зазначається, що росіяни просунулися біля Воздвиженки, Юр'ївки, у Роздолівці та Новоселівці Першій у Донецькій області.
 
Також тривають бої в Урожайному та Красногорівці Донецької області.
 
Нагадаємо, за прогнозами аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), новий контрнаступ ЗСУ може являти собою серію комплексних операцій упродовж кінця 2024 року та впродовж усього 2025-го.
 
"Вихід із поточної позиційної війни в Україні є складним завданням як для російських, так і для українських сил, а менш масштабні українські контрнаступальні операції надають можливості для досягнення оперативно значущих цілей без проблем, пов'язаних із проведенням більш масштабних контрнаступальних операцій", - зазначили експерти.

 

ЗСУросія окупантивійна в Україні

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