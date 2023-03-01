ЗСУ виграли у росіян найбільшу танкову битву війни – NYT

Українські чиновники стверджують, що найбільшою танковою битвою між Україною та росією поки що є тритижневі бої під Вугледаром Донецької області.

Тритижневий бій у місті Вугледар Донецької області став найбільшою танковою битвою у війні України з росією та обернувся провалом для росіян.

Про це пише The New York Times із посиланням на українських офіційних осіб.

Як зазначає видання, росіяни намагалися наступати колонами, але українці такої можливості не мали – вони оборонялися, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли ворожа техніка потрапляла в їхнє поле зору. Після битви поля біля Вугледару всіяні ворожою бронетехнікою, яку було підбито артилерією або знищено протитанковими снарядами.

Журналісти взяли коментарі в українських військових, які брали участь у танковій битві. За їхніми словами, росія втратила в бою щонайменше 130 танків та бронетранспортерів.

Лейтенант Владислав Баяк розповів виданню про те, як ЗСУ змогли завдати окупантам таких тяжких втрат. За його твердженням, засідки були фірмовою тактикою України проти російських бронетанкових колон із перших днів війни. ЗСУ вивчали дороги, а потім чекали на російські танки. "Протитанкові групи у посадках, озброєні американськими ракетами Javelin з інфрачервоним наведенням та українськими Stugna-P з лазерним наведенням, активували озброєння. Далі були готові артилерійські батареї. Ґрунтова дорога була очищена від мін, але всі поля навколо були засіяні ними, щоб спонукати росіян просуватися вперед і не дати танкам розвернутися, коли пастка закриється", – розповідає видання деталі боїв. Баяк зазначив, що колона танків стає найбільш уразливою після того, як починається стрілянина і водії намагаються розвернутися, виїжджаючи на заміновану дорогу. Потім підірвані танки стають перешкодою, сповільнюючи або зупиняючи колону. У цей момент українська артилерія відкриває вогонь, підриваючи бронетехніку та вбиваючи окупантів. Під час бою під Вугледаром українські військовослужбовці знищували російські танки з радянського озброєння, а також за допомогою американських Javelin і гаубиць M777, французьких САУ Caesar та ракетних систем HIMARS.

У NYT додають, що однією з причин такого провалу росіян стала нестача досвіду. На момент битви багато хто з елітних підрозділів окупантів вже був розгромлений українськими захисниками. Тому в боях брали участь нещодавно мобілізовані солдати, які не мали підготовки до тактики ЗСУ нападати на колони із засідок. За словами одного з українських військових, під час битви в полон було захоплено медика, якого посадили керувати танком.

У російських телеграм-каналах пишуть, що родичі ліквідованих російських солдатів "хочуть убити генерала, який відповідав за наступ під Вугледаром".