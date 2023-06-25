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ПОЛІТИКА

ЗСУ використовують досвід перших тижнів наступу й досягають прогресу – розвідка Британії

25 червня 2023, 11:32
ЗСУ використовують досвід перших тижнів наступу й досягають прогресу – розвідка Британії
Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках.

Українські війська останніми днями перегрупувалися і знову проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в Twitter.

"Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що війська рф доклали значних зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Кремінної Луганської області.

Ймовірно, їхні дії відображають продовження наказів вищого керівництва рф переходити в наступ за будь-якої можливості. 

"росія досягла у цьому районі деяких невеликих успіхів, але українські війська запобігли прориву військ рф", - додали в розвідці.

ЗСУбританська розвідкаконтрнаступ

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