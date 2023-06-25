ЗСУ використовують досвід перших тижнів наступу й досягають прогресу – розвідка Британії
Українські війська останніми днями перегрупувалися і знову проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в Twitter.
"Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що війська рф доклали значних зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Кремінної Луганської області.
Ймовірно, їхні дії відображають продовження наказів вищого керівництва рф переходити в наступ за будь-якої можливості.
"росія досягла у цьому районі деяких невеликих успіхів, але українські війська запобігли прориву військ рф", - додали в розвідці.