ЗСУ використовують досвід перших тижнів наступу й досягають прогресу – розвідка Британії

Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках.

Українські війська останніми днями перегрупувалися і знову проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в Twitter.

"Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що війська рф доклали значних зусиль для наступу в Серебрянському лісі поблизу Кремінної Луганської області.

Ймовірно, їхні дії відображають продовження наказів вищого керівництва рф переходити в наступ за будь-якої можливості.

"росія досягла у цьому районі деяких невеликих успіхів, але українські війська запобігли прориву військ рф", - додали в розвідці.