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ПОЛІТИКА

ЗСУ висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW

23 квітня 2023, 10:28
ЗСУ висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
ЗСУ зайняли позиції на північ від Олешок.

Українські захисники, ймовірно, висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики заявили, що російські військкори надали достатньо геолокаційних даних, які підтверджують, що ЗСУ могли зайняти позиції на лівому березі Херсонської області.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона)", - йдеться у звіті.

За даними аналітиків, це свідчить про те, що росіяни можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка. ISW також зазначає, що російські військові блогери 20 та 22 квітня заявляли, що ЗСУ зайняли позиції на лівому березі Херсонської області, встановлюють стабільні лінії постачання і регулярно здійснюють бойові вилазки у цьому районі.

За іншими даними, окупанти все ще обстрілюють острови у дельті Дніпра біля Херсона, проте можливе просування українських військових у цьому районі.

Варто зазначити, що українське командування не підтверджувало просування Сил оборони на лівому березі Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що військове керівництво рф намагається переконати путіна перейти до оборони.

ЗСУвійнаХерсон

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