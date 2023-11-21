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ЗСУ виснажені, а росіяни йдуть як зомбі – WSJ

21 листопада 2023, 19:11
ЗСУ виснажені, а росіяни йдуть як зомбі – WSJ
Фото: facebook.com / ato.news
У WSJ припускають, що битва за Авдіївку може стати для України початком багатомісячної оборони.

російські окупанти продовжують штурмувати посадки та пориті снарядами поля біля Авдіївки. І хоч українські захисники знищують їх одне за одним, загарбники продовжують йти на штурм "як зомбі".

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

У виданні зауважили, що після провалу перших атак на Авдіївку у жовтні та втрат великої кількості бронетехніки росіяни змінили тактику. Вони стали посилати вперед хвиля за хвилею невеликі групи піхоти, адже росія може дозволити собі втрачати тисячі людей заради невеликої вигоди.

"Ми все ще мотивовані, але ми виснажені. російська піхота взяла терикон, повзаючи по тілах своїх товаришів, поки в нас не закінчився боєкомплект", – каже солдат 110 бригади Олександр Сергійчиков.

Інший військовий, боєць 47 бригади Богдан Лисенко, який воює на бойовій машині піхоти Bradley зазначив, що росіяни атакують "як зомбі".

"Вони не дурні. Це стратегія. Вони шукають слабкі місця, а потім йдуть туди. У нас недостатньо боєприпасів, а у них достатньо людей", – додав командир Bradley у 47-й бригаді Михайло Коцюрба.

Полонений окупант розповів журналістам WSJ, що російські командири ставляться до своїх підлеглих, "як до непотребу".

У WSJ припускають, що битва за Авдіївку може стати для України початком багатомісячної оборони. В умовах, коли у США стартує передбирочка кампанія, а Європа насилу нарощує військове виробництво, невизначеність з поставками західних боєприпасів обмежує можливості ЗСУ.

Військовий експерт Ігор Романенко у коментарі виданню зазначив, що чисельність українських підрозділів на фронті мають неукомлектованість приблизно 20-40%.

"Через брак піхоти ті, хто залишився, втомилися. Можливості для відпочинку та ротації практично відсутні", – каже експерт.

За інформацією WSJ, на північ від Авдіївки окупанти подолали залізничне полотно, і тепер для хочуть захопити села Степове та Бердичі.

 

російські військовіконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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