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ЗСУ вже отримали понад мільйон FPV-дронів від Міноборони у 2025 році

01 серпня 2025, 18:32
ЗСУ вже отримали понад мільйон FPV-дронів від Міноборони у 2025 році
Джерело: .wikipedia
Загалом на рік законтрактовано понад 2 мільйони.

З початку 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони вже поставила українським військовим понад 1 мільйон FPV-дронів. 

Про це повідомила пресслужба відомства.

За словами директора агенції Арсена Жумаділова, йдеться про черговий, але не фінальний етап масштабних постачань.

"Ми запустили додаткові інструменти для масового постачання БпЛА — рамкові угоди в системі Prozorro та DOT-Chain Defence. Завдяки останньому підрозділи можуть самостійно обирати потрібні дрони. Наша мета - забезпечити ЗСУ якісними дронами за кошт державного бюджету", - заявили у відомстві. 

У Міноборони уточнили, що рамкові угоди укладаються не під конкретну модель, а відповідно до тактико-технічних характеристик. Це дозволяє залучити більше виробників, підвищити конкуренцію та забезпечити прозорість закупівель через відкриті торги у Prozorro.

Крім того, працює маркетплейс DOT-Chain Defence — цифровий інструмент, що дає військовим змогу обирати техніку напряму, відповідно до своїх завдань.

 
дрониЗСУ

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