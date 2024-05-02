ЗСУ вже почали отримувати допомогу від Сполучених Штатів – Білий дім

Перш за все військову допомогу використовують для посилення оборонних позицій ЗСУ.

У Білому домі заявили, що ЗСУ вже почали отримувати військову допопомгу від США і використовують її першочергово для посилення оборонних позицій ЗСУ на полі бою. Яким чином будуть застосовуватися нові озброєння надалі, вирішуватиме українська сторона.

Про це заявив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Вони зміцнили свою оборону. Зараз це першочергове завдання, бо, зокрема, на Донбасі, як ви знаєте, вони втратили частину території на Авдіївському напрямі, тому що пів року не отримували підтримки від Сполучених Штатів, яка зараз починає надходити", — зазначив представник Білого дому

Наразі ця допомога використовується для зміцнення оборонних позицій ЗСУ, а надалі як використовуватимуть нове озбороєння вирішуватиме українська сторона.

За словами Кірбі, важливим зараз є те, що українська армія почала отримувати допомогу з боку США.