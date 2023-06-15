ЗСУ вже використовують винищувачі МіГ-29, надані Польщею та Словаччиною – Генштаб
Українські пілоти вже використовують винищувачі МіГ-29, які Збройні сили отримали від Польщі та Словаччини.
Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"Протягом червня на крило поставлені винищувачі МіГ-29, які отримані в межах міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", - сказав він.
Громов висловив сподівання, що українські військові зможуть отримати також сучасні винищувачі F-16.
"Щиро дякуємо нашим партнерам за підтримку і допомогу та сподіваємось побачити легендарні винищувачі F-16 в українському небі вже протягом найближчого часу", - наголосив представник Генштабу.
Нагадаємо, у квітні Польща почала передавання літаків МіГ-29 до України. Їх надаватимуть ЗСУ поступово. Словаччина також передала 13 обіцяних винищувачів.