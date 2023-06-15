ЗСУ вже використовують винищувачі МіГ-29, надані Польщею та Словаччиною – Генштаб

У Генштабі сподіваються на отримання F-16.

Українські пілоти вже використовують винищувачі МіГ-29, які Збройні сили отримали від Польщі та Словаччини.

Про це на брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Протягом червня на крило поставлені винищувачі МіГ-29, які отримані в межах міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", - сказав він.

Громов висловив сподівання, що українські військові зможуть отримати також сучасні винищувачі F-16.

"Щиро дякуємо нашим партнерам за підтримку і допомогу та сподіваємось побачити легендарні винищувачі F-16 в українському небі вже протягом найближчого часу", - наголосив представник Генштабу.

Нагадаємо, у квітні Польща почала передавання літаків МіГ-29 до України. Їх надаватимуть ЗСУ поступово. Словаччина також передала 13 обіцяних винищувачів.