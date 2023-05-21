ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення — Маляр

Ганна Маляр розповіла про ситуацію в місті, за які точаться важкі бої.

Українські військові взяли Бахмут у напівоточення. Також продовжують зберігати контроль над частиною міста.

Про це пише заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram-каналі.

Як розповіла Маляр, ворог не зміг оточити Бахмут й втратив частину "панівних висот" довкола міста.

Тим часом наші воїни й далі просуваються у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті.

"Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись", - пише Маляр.

За словами Маляр, ЗСУ продовжують зберігати контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак".

Вчора, 20 травня, голова ПВК "Вагнера" Євген Прігожин заявив, що його найманці нібито контролюють усю територію Бахмуту. Цю інформацію одразу заперечив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Через деякий час заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що, попри критичну ситуацію в місті, наші воїни продовжують тримати оборону.