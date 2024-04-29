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ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига: з’явились подробиці

29 квітня 2024, 12:15
ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига: з’явились подробиці
Фото: з вільного доступу
Контроль острова Нестрига не дозволить росіянам наближатися до позицій Сил оборони.

Про це начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив ефірі "Громадського радіо".

Взяття ЗСУ під свій контроль острова Нестрига на Херсонщині в рази підвищить якість контроверсійних заходів. 

"Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації, тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній", - заявив речник.

За його словами, Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким далі йде гирло річки.

"Фактично це наш берег. Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований. Певний час він вважався сірою зоною", - сказав Плетенчук.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони встановити контроль над островом Нестрига, розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

 

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