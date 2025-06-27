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ЗСУ взяли в полон ще одного громадянина Китаю

27 червня 2025, 21:33
ЗСУ взяли в полон ще одного громадянина Китаю
Скриншот: Проект "Хочу жити" / Telegram
Він розповів, як росіяни його били, й що мало не помер від спраги
Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон ще одного громадянина КНР, який воював за рф.
 
Про це у Telegram повідомила пресслужба проєкту "Хочу жити".
 
За даними проєкту, ідеться про Ван Ву із позивним Сабля 2000 року народження. Він служив у 102-му гвардійському мотострілецькому полку 150-ї мотострілецької дивізії рф. Йому обіцяли роботу в тилу, але після підготовки разом з іншими фігурантами відео одразу кинули на передову під Торецьк Донецької області.
 
Ван Ву – один із небагатьох, хто вижив після штурму. У ньому загинув його друг Ян Цзіньшен. За словами полоненого, він шкодує, що підписав контракт із міністерством оборони рф, сподівається повернутися додому й знову побачити сім'ю.
 
Він розповів, що прибув до москви літаком, пробув там "два-три дні", а потім полетів до Уфи. Перебував там понад місяць, потім вирушив до Ростова, де його й інших окупантів тренували тиждень, після чого відрядили в Україну. Після тижневих навчань у призовників забрали телефони, документи, банківські картки і скерували на передову.
 
"Я сказав: мені здається, вони реально вторглися в Україну. Вони хочуть, щоб ми воювали за них на передовій. Але я не хотів воювати, я ні в кого не стріляв. Вони постійно нас били й штовхали вперед. Я мало не помер від спраги. У мене днями не було ні води, ні їжі. Зрештою я здався українській армії", – сказав полонений китаєць.
 
За його словами, він розуміє, що його, як і інших найманців, росія обдурила.
 
"Я вважаю, що підписання цього контракту – це ганебний вибір. Упевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх дурять", – сказав Ван Ву.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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