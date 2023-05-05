ЗСУ, ймовірно, проводять контрнаступ на кількох напрямках – ISW

Збройні сили України, ймовірно, проводять локалізовані контрнаступальні дії на кількох напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

міноборони росії заявило, що їхні війська відбили шість українських диверсійно-розвідувальних груп на північний схід, схід і південний схід від Куп’янська. На відео, опублікованому 3 травня, видно, як підрозділи 6-ї загальновійськової армії обстрілюють українські позиції приблизно за 11 км на північний схід від Куп’янська. російський блогер стверджував, що 3 і 4 травня вздовж лінії зіткнення на Куп'янському фронті велися взаємні артилерійські обстріли.

російські джерела стверджували, що 4 травня війська рф здобули територію на південь від Кремінної. Блогер заявив, що чеченський "Сівер-Ахмат" (у складі 78-го мотострілецького полку спеціального призначення 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) прорвали українську оборону у південно-східній Білогорівці (10 км на південь від Кремінної).

Крім того, російські джерела стверджують, що танк Т-90М 2-го армійського корпусу "лнр" наступає на Сіверськ з Білогорівки. У Генштабі України повідомляли, що 4 травня російські війська вели безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки.

4 травня російські війська не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях. Український Генштаб повідомив, що росіяни вели невдалі наступальні дії поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Маркового (14 км на північний захід від Бахмута) та Нью-Йорка (30 км на південний захід від Бахмута).

Міністерство оборони росії заявило, що рф захопила два невизначені квартали в західній частині Бахмута. Євген Пригожин, 3 травня, заявив, що ЧВК "Вагнера" просунулися в Бахмуті на 230 метрів і що українські війська наразі контролюють 2,64 квадратних кілометрів міста.

Українські сили, ймовірно, провели обмежену контратаку на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 травня, показують, що українці, ймовірно, контратакували на північний захід від Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і досягли незначного просування в цьому районі. Обмежений характер можливого просування українців свідчить про те, що контратака була локалізованою тактичною операцією.

російські війська продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції перед українським контрнаступом. Місія Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС повідомила інспекцію про збільшення росією скупчення військової техніки, озброєння та вибухівки на території 4-го енергоблоку.