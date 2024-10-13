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ЗСУ, ймовірно, збили винищувач Су-34 з американського F-16 – ISW

13 жовтня 2024, 09:15
ЗСУ, ймовірно, збили винищувач Су-34 з американського F-16 – ISW
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
російський військовий блогер стверджує, що український F-16 начебто збив російський винищувач Су-34/

російський військовий блогер заявляє, що український літак F-16, ймовірно, збив російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли російський пілотований винищувач був знищений літаком, наданим Україні західними партнерами.

Про це у звіті повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначено, що російський військовий блогер, тісно пов’язаний з авіаційною сферою, 12 жовтня підтвердив втрату літака Су-34, але не надав деталей про обставини інциденту. Він також зазначив, що екіпаж винищувача загинув, але заперечив, що це сталося внаслідок удару з боку ЗСУ. Інші джерела припускають, що причиною аварії могли стати технічні несправності або людський фактор.
 
російський Telegram-канал, пов’язаний із повітряно-десантними силами та угрупованням "Днепр", заявив, що Су-34, ймовірно, був збитий українським F-16 під час бомбардування з використанням фугасних авіабомб (ФАБ) на відстані близько 50 км від фронту.
 
Пізніше той самий Telegram-канал прокоментував версію про технічну несправність або помилку екіпажу, зазначивши, що це підкреслює проблеми із застарілими російськими літаками та втомою пілотів. Також канал звинуватив інших військових блогерів, пов'язаних з Кремлем, у приховуванні правди про катастрофу Су-34 та в саботуванні розробки заходів протидії F-16 з боку ЗСУ.
 
У березні 2024 року цей же Telegram-канал заявляв, що "Роскомнадзор" подав на них скаргу за "дискредитацію" російського військового командування.

 

війна в Україніросія окупантивинищувач f-16ЗСУ

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