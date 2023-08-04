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ЗСУ задіяли резерви для прориву на півдні – Washington Post

04 серпня 2023, 10:26
ЗСУ задіяли резерви для прориву на півдні – Washington Post
Україна застосувала для контрнаступу на південному напрямі свіжі резерви, поки не досягла прориву.

Про це йдеться в матеріалі Washington Post.

Цього тижня напружені бої вирували у південно-східній України, адже Київ продовжує потужний натиск з метою повернення територій, використовуючи свіже поповнення навчених та обладнаних Заходом підрозділів, однак ознак значного прориву поки немає”, - пише видання. 

Основна мета українських сил це перерізати російський “сухопутний міст” до Криму, який служить важливим маршрутом військової логістики загарбників.

Українські сили поступово просуваються до лінії, замінивши підхід, за якого малі маневри здійснювала піхота, на тактику, коли більші українські сили рухаються уперед з використанням танків й броньованих машин”, - йдеться в матеріалі Washington Post.

Чи не найбільш запеклі бої зараз точаться довкола села Роботине, яке знаходиться в 2 км від основної російської лінії оборони.

Битва тут становить для України найближчий та найбільш вірогідний шлях прориву крізь російську оборону, й посадовці називають її такою, що має “стратегічне значення”, - підсумували в американській газеті.

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