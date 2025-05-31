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ПОЛІТИКА

ЗСУ задіяли резерви для стримування наступу рф — Сирський

31 травня 2025, 15:40
ЗСУ задіяли резерви для стримування наступу рф — Сирський
Фото Міністерства оборони України
У останньому місяці весни Сили оборони продовжували стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

Основні зусилля армія рф зосередила на Донеччині, а також на прикордонні із Сумською областю і на Запорізькому напрямку, зазначив головком ЗСУ.

Командування української армії задіяло резерви для стримування російського наступу.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбук в суботу, 31 травня.

Він розповів, що провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні. У останньому місяці весни Сили оборони продовжували стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

За словами Сирського, основні зусилля армія рф зосередила на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонні із Сумською областю. Ворог значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії.

"Вживаємо заходів для підвищення стійкості оборони наших військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора", – написав Сирський.

Головком запевнив, що ЗСУ максимально нищать ворога ще на підході до позицій ЗСУ. Активно працюють артилерія, авіація, безпілотні системи. За місяць, станом на сьогодні, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу.

Окрім того, за місяць було завдано ударів по 58 цілях на території росії – уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу. Серед цілей – потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА.

Також ЗСУ продовжують операцію на Курському напрямку. Ворог там тримає свої найкращі частини, які планував задіяти на сході України.

"Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними… Заслухав пропозиції керівників  органів військового управління щодо розв’язання проблемних питань і посилення Сил оборони України. Визначив відповідні завдання", – додав головком.

війнаЗСУОлександр Сирський

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