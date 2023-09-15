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ЗСУ захопили Андріївку

15 вересня 2023, 09:27
ЗСУ захопили Андріївку
Фото: з вільного доступу
Сили оборони України в ході штурму оволоділи Андріївкою Донецької області.

Про це Генштаб написав на Facebook-сторінці.

В генеральному штабі додали, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться в дописі. 

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербового Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, йдеться в звеленні. 

Також ЗСУ стримують наступ російських військ на Авдіївському і Мар’їнському напрямках. 

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Ласточкиного та Авдіївки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області були відбиті. Окупанти зазнали тут значних втрат у живій силі та техніці", - додалі в штабі. 

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки.

Тривають важкі бої.

війнаЗСУконтрнаступАндріївка

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