Матеріали:
Теми:

ЗСУ захопили три плацдарми для наступальних операцій у Херсонській області – Bild

08 серпня 2023, 21:25
ЗСУ захопили три плацдарми для наступальних операцій у Херсонській області – Bild
Фото: з вільного доступу
На берег ніби то висадилися екіпажі приблизно семи човнів, чисельністю близько 50 осіб.

Українські військові посилюють свою присутність у Херсонській області. При цьому ЗСУ формує стратегічні бази на річці Дніпро з метою підготовки до можливих наступальних дій.

Про це повідомляє кореспондент видання Bild Юліан Репке.

У повідомленні йдеться, що активність ЗСУ почалася після того, як було підірвано греблю Каховського водосховища в червні.

Як мінімум, українська армія захопила ще одну позицію на лівому березі Дніпра — це село Козачі Табори, яке розташовується на відстані близько 150 км від Херсона.

Козачі Табори розташовані на окупованій території, на лівому березі Дніпра, десь між Новою Каховкою та Херсоном.

"Раптом український спецпідрозділ здійснив висадку на лівому березі Дніпра, на захід від села Козачі Табори. Я був повідомлений про майбутній рейд за два дні, але, очевидно, не міг ділитися цією інформацією. На цей час ця операція більше схожа на розвідувальну місію, виконану швидкохідних катерів", — йдеться у повідомленні.

ЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Переворот в Нігерії. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігерії. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється