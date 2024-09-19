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ЗСУ залучають військові інновації швидше ніж США – Конгрес

19 вересня 2024, 18:53
ЗСУ залучають військові інновації швидше ніж США – Конгрес
image: afp
І це відбувається попри значні загрози зі сторони росії.

Україна впроваджує військові технології та інноваційні концепції з такою швидкістю, з якою навіть Пентагон не може зрівнятися. 

Про це заявила голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман під час слухань у Конгресі США, повідомляє Голос Америки.

Конгресменка вважає, що США необхідно збільшити інвестиції у свою національну безпеку, та змінити пріоритети у розподілі коштів для підвищення ефективності.

"Потрібно стимулювати зміни. Україна і росія впроваджують інновації на полі бою, і це займає тижні, а не роки. Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні та переконалася в цьому на власні очі. Якщо Департамент оборони не зможе рухатися з такою ж швидкістю і масштабами, він програє", - сказала Гарман.

Вона додала, що США можуть повчитись в України тому, як швидко впроваджувати військові інновації, а досвід України може навчити партнерів створення недорогих безпілотних систем.

"Ми не можемо продовжити фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цьому навчити, зокрема, тому що можна побудувати дрон за 350 доларів. Мій коментар про це - в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів і йдеться про наше майбутнє", - підсумувала голова Комісії зі стратегії національної оборони США.

 
інноваціїВПКвійна в Україні

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