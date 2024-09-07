ЗСУ застосували проти росіян літаючий автомат Калашникова – BILD
07 вересня 2024, 16:45
Повідомляється, що автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря.
ЗСУ вперше застосували проти ЗС РФ літаючий автомат Калашникова.
Про це повідомляє BILD з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Репке.
"Таку зброю поставила на озброєння ЗСУ група українських інженерів Wild Hornets. Автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря, як літаючий безпілотник. У середині серпня такий комплекс уперше атакував позиції російських військ", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що літаючий автомат може управлятися із захищеної позиції за кілька кілометрів від оператора.
За словами Репке, найскладніше в такій розробці - стабілізувати АК-47 під час стрільби, щоб дрон не відхилявся через віддачу і не було великого розкиду.
"Поки що незрозуміло, наскільки ефективна така зброя, чи поставлять її на серійне виробництво і в якому обсязі", - додали в BILD.