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ЗСУ застосували проти росіян літаючий автомат Калашникова – BILD

07 вересня 2024, 16:45
ЗСУ застосували проти росіян літаючий автомат Калашникова – BILD
Повідомляється, що автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря.
ЗСУ вперше застосували проти ЗС РФ літаючий автомат Калашникова.
 
Про це повідомляє BILD з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Репке.
 
"Таку зброю поставила на озброєння ЗСУ група українських інженерів Wild Hornets. Автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря, як літаючий безпілотник. У середині серпня такий комплекс уперше атакував позиції російських військ", - ідеться в повідомленні.
 
Зазначається, що літаючий автомат може управлятися із захищеної позиції за кілька кілометрів від оператора.
 
За словами Репке, найскладніше в такій розробці - стабілізувати АК-47 під час стрільби, щоб дрон не відхилявся через віддачу і не було великого розкиду.
 
"Поки що незрозуміло, наскільки ефективна така зброя, чи поставлять її на серійне виробництво і в якому обсязі", - додали в BILD.

 

ЗСУросія окупантивійна в Україні

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