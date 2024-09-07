ЗСУ застосували проти росіян літаючий автомат Калашникова – BILD

Повідомляється, що автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря.

ЗСУ вперше застосували проти ЗС РФ літаючий автомат Калашникова.

Про це повідомляє BILD з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Репке.

"Таку зброю поставила на озброєння ЗСУ група українських інженерів Wild Hornets. Автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря, як літаючий безпілотник. У середині серпня такий комплекс уперше атакував позиції російських військ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що літаючий автомат може управлятися із захищеної позиції за кілька кілометрів від оператора.