ЗСУ застосували у Курській області німецький інженерний танк – Bild
12 серпня 2024, 21:07
iakursk.ru
Для чого саме ЗСУ ввели в бій Wiesent, поки що незрозуміло.
Українські військові продовжують операцію в Курській області рф. ЗСУ застосували там немецький інженерний танк.
Про це пише Bild.
Так, на одному з відео з Курської області засвітився інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії. Як зазначив аналітик Bild з відкритих даних Юліан Репке, Німеччина поставила Україні кілька таких машин.
"Інженерні або саперні танки використовують для прориву оборонних ліній противника або створення власних. Для чого саме ЗСУ ввели в бій Wiesent, поки що неясно", – йдеться в повідомленні.
Раніше в мережі також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder. У Міноборони країни-агресора росії заявляли, що їх нібито знищили безпілотниками.