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ЗСУ застосували у Курській області німецький інженерний танк – Bild

12 серпня 2024, 21:07
ЗСУ застосували у Курській області німецький інженерний танк – Bild
iakursk.ru
Для чого саме ЗСУ ввели в бій Wiesent, поки що незрозуміло.
Українські військові продовжують операцію в Курській області рф. ЗСУ застосували там немецький інженерний танк.
 
Про це пише Bild.
 
Так, на одному з відео з Курської області засвітився інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії. Як зазначив аналітик Bild з відкритих даних Юліан Репке, Німеччина поставила Україні кілька таких машин.
 
"Інженерні або саперні танки використовують для прориву оборонних ліній противника або створення власних. Для чого саме ЗСУ ввели в бій Wiesent, поки що неясно", – йдеться в повідомленні.
 
Раніше в мережі також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder. У Міноборони країни-агресора росії заявляли, що їх нібито знищили безпілотниками.
Німеччинатанкивійна в Україніросія окупанти

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