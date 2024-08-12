ЗСУ застосували у Курській області німецький інженерний танк – Bild

Для чого саме ЗСУ ввели в бій Wiesent, поки що незрозуміло.

Українські військові продовжують операцію в Курській області рф. ЗСУ застосували там немецький інженерний танк.

Так, на одному з відео з Курської області засвітився інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії. Як зазначив аналітик Bild з відкритих даних Юліан Репке, Німеччина поставила Україні кілька таких машин.

"Інженерні або саперні танки використовують для прориву оборонних ліній противника або створення власних. Для чого саме ЗСУ ввели в бій Wiesent, поки що неясно", – йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder. У Міноборони країни-агресора росії заявляли, що їх нібито знищили безпілотниками.