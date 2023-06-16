ЗСУ завдали окупантам шалених втрат на Таврійському напрямку

Знищено понад 4 роти окупантів.

ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили чотири роти російських окупантів, а також знищили або пошкодили 53 одиниці їхньої техніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він зауважив, що Сили оборони України продовжують вибивати російських загарбників з території держави. Так, останню добу на Таврійському напрямку відбулося 36 бойових зіткнень та зафіксовані 578 обстрілів.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1481 вогневе завдання.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот. Знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки противника", – зазначив Тарнавський.

Він уточнив, що йдеться про знищення або пошкодження: