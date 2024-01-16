ЗСУ завдали удару по позиції російських ВДВ поблизу Бахмута – ISW

російські війська трохи просунулися на західнішеДонецька. Українські та російські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, попри погану погоду у цьому районі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та озера Лиман;

східніше Куп'янська в районі Петропавлівки;

на північний захід від Кремінної в районі Макіївки;

західніше від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки;

на південний захід від Кремінної в районі Діброви та Серебрянського лісництва;

південніше від Кремінної в районі Білогорівки та Григорівки.

Операція №2 -Донецька область

Позиційні бої 15 січня продовжувалися:

на схід та південний схід від Сіверська, поблизу Верхньокам'янського та Веселого;

на північний схід від Бахмута у районі Богданівки;

західніше від Бахмута в районі Іванівського та Хромового;

та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що українські війська завдали удару по позиції російських повітрянодесантних військ (ПДВ) поблизу Бахмута. На кадрах, опублікованих 14 січня, видно, що позиція ПДВ у Донецькій області спалахнула після українського удару,

російський солдат стверджував, що в результаті удару все було знищено, включаючи боєприпаси для російських солдатів на передовий автомобіль та його особисті документи.

Позиційні бої тривали:

у районі Авдіївки;

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степного;

на південний захід від Авдіївки в районі Північного, Першотравневого та Невельського.

На кадрах, опублікованих 15 січня, видно, як українські війська завдають удару по російському автомобілю, що перевозить боєприпаси мостом на шосе Авдіївка-Донецьк на північний захід від Пісків (на південний захід від Авдіївки).

Внаслідок удару здетонували боєприпаси в російській машині, обрушивши один бік мосту.

Станом на 15 січня російські війська трохи просунулися західніше Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська просунулися на східних околицях Георгіївки (на захід від Донецька).

Позиційні бої тривали: