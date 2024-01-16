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ЗСУ завдали удару по позиції російських ВДВ поблизу Бахмута – ISW

16 січня 2024, 08:07
ЗСУ завдали удару по позиції російських ВДВ поблизу Бахмута – ISW
Фото: Генштабу ЗСУ
Українські війська зберігають свої позиції на східному березі Херсонської області станом на 15 січня.

російські війська трохи просунулися на західнішеДонецька. Українські та російські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, попри погану погоду у цьому районі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та озера Лиман;
  • східніше Куп'янська в районі Петропавлівки;
  • на північний захід від Кремінної в районі Макіївки;
  • західніше від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки;
  • на південний захід від Кремінної в районі Діброви та Серебрянського лісництва;
  • південніше від Кремінної в районі Білогорівки та Григорівки.

Операція №2 -Донецька область

Позиційні бої 15 січня продовжувалися:

  • на схід та південний схід від Сіверська, поблизу Верхньокам'янського та Веселого;
  • на північний схід від Бахмута у районі Богданівки;
  • західніше від Бахмута в районі Іванівського та Хромового;
  • та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що українські війська завдали удару по позиції російських повітрянодесантних військ (ПДВ) поблизу Бахмута. На кадрах, опублікованих 14 січня, видно, що позиція ПДВ у Донецькій області спалахнула після українського удару,

російський солдат стверджував, що в результаті удару все було знищено, включаючи боєприпаси для російських солдатів на передовий автомобіль та його особисті документи.

Позиційні бої тривали:

  • у районі Авдіївки;
  • на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степного;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Північного, Першотравневого та Невельського.

На кадрах, опублікованих 15 січня, видно, як українські війська завдають удару по російському автомобілю, що перевозить боєприпаси мостом на шосе Авдіївка-Донецьк на північний захід від Пісків (на південний захід від Авдіївки).

Внаслідок удару здетонували боєприпаси в російській машині, обрушивши один бік мосту.

Станом на 15 січня російські війська трохи просунулися західніше Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська просунулися на східних околицях Георгіївки (на захід від Донецька).

Позиційні бої тривали:

  • на захід та північний захід від Донецька в районі Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Побєди;
  • на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.
     

    Нещодавно російські війська трохи просунулися у західних Кринках на лівому березі Херсонської області. Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська просунулися на північ до берегової лінії у західних Кринках.

    Українські війська зберігають свої позиції на східному березі Херсонської області станом на 15 січня, а обмежені позиційні бої продовжувалися біля Кринків.

    російські джерела стверджували, що морозні погодні умови перешкоджають пересуванню українських човнів та висадженню десанту на східному березі, бо річки Дніпро та Конка та канали замерзли.

 

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