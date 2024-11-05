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ЗСУ заявили, що атакували північнокорейські війська в Курську – FT

05 листопада 2024, 15:07
ЗСУ заявили, що атакували північнокорейські війська в Курську – FT
iakursk.ru
Це перший контакт у російському регіоні, захопленому Україною під час раптового наступу.

В українській розвідці заявили, що на курщині відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і військових з КНДР.

Про це пише британська щоденна газета Financial Times.

"Українські офіційні особи заявили в понеділок, що їхні війська обстріляли північнокорейських солдатів у бою вперше з моменту їх розгортання в Курській області рф", - пише видання. 

Це перше пряме втручання іноземної армії з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. 

Крім того, це  розширення того, що вже стало найбільшою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової війни. 

"Перші військові частини Корейської Народно-Демократичної Республіки уже були обстріляні в Курську",- написав в соцмережах головний представник України з питань боротьби з дезінформацією в РНБО Андрій Коваленко. 

Високопоставлений представник української розвідки підтвердив газеті військову участь армії КНДР, аоднакле відмовився надати додаткові подробиці. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що обговорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок необхідність рішучих дій» у відповідь на поглиблення участі Північної Кореї у війні. 

"Ми закликаємо Європу усвідомити, що війська КНДР зараз агресивну війну в Європі проти суверенної європейської держави", - додав Сибіга.

Вчора, 4 листопада, США насварили росію та Китай у Раді Безпеки ООН за "безсоромний захист" та підбадьорення Північної Кореї. 

В той же час, Південна Корея та Євросоюз також засудили розгортання військ та висловили стурбованість тим, що росія може винагородити Північну Корею передачею ядерних та балістичних технологій.

Ще один високопоставлений український чиновник сказав виданню, що кремль вже надає Пхеньяну військові технології для допомоги в його ракетних програмах, а також гроші.

російський президент Володимир путін на початку тижня зустрівся в москві з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуеєм.

Чхо передав привітання від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який підтримав вторгнення росії в Україну та підписав угоду з путіним у червні, що включає пункт про взаємну допомогу в галузі безпеки.

Головне управління військової розвідки України заявило на вихідних, що росія озброїла північнокорейські війська в Курську 60-мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами і протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску.

В ГУР додали, що деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами. Кілька сотень військовослужбовців північнокорейського спецназу також були розгорнуті в Курську.

Українські чиновники і військові аналітики порушують питання про якість і боєздатність північнокорейських військ, більшість з яких описують як недосвідчених солдатів.

 
КНДРвійна в УкраїніКурська область

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