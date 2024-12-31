ЗСУ зайняли село у Курській області

Його тримали як російські так і північнокорейські війська.

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України зайняли населений пункт у Курській області рф.

Про це в Тelegram-каналі повідомила пресслужба ССО.

"Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області рф. Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", - йдеться в дописі.

В ССО додали, що разом із російськими військовими село тримали також війська Північної Кореї.

"Боротьба триває!", - написала пресслужба.