ЗСУ збили вже другий літак А-50

Сьогодні ввечері українські військові над Азовським морем збили російський літак А-50.

Про це повідомляє РБК, посилаючись на джерела в Силах оборони.

Це була спільна операція Повітряних сил і ГУР.

Рівень пошкодження поки уточнюється,

"Шанси на збереження літака мінімальні", - повідомили джерела.

росія мала всього 9 літаків А-50 , але не всі з них боєздатні. Цей літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

Підтвердження щодо другого літака Іл-22 наразі замало іфномрації, щоби це підтвердити.