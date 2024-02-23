ЗСУ збили вже другий літак А-50
Про це повідомляє РБК, посилаючись на джерела в Силах оборони.
Це була спільна операція Повітряних сил і ГУР.
Рівень пошкодження поки уточнюється,
"Шанси на збереження літака мінімальні", - повідомили джерела.
росія мала всього 9 літаків А-50 , але не всі з них боєздатні. Цей літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.
Підтвердження щодо другого літака Іл-22 наразі замало іфномрації, щоби це підтвердити.