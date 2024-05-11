ЗСУ збили російський Су-25 під Авдіївкою

Ураження ворожого літака – це робота зенітників 110-ї ОМБр.

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.

Про це повідомили у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25", – йдеться в заяві бригади.

Там зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож "будуть падати й далі".

До слова, цього ж дня в окупованому Донецьку стався "приліт" по ресторану, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої "ДНР". Наразі відомо, що прилетіло по ресторану "Paradise" у Ленінському районі Донецька.

"За попередніми даними, 1 особа загинула та 1 поранена", - пишуть канали.

Також повідомляється, що неподалік ресторану "Paradise" мав розпочатися автопробіг з нагоди "10-річчя ДНР" – проте окупанти скасували дійство.