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ПОЛІТИКА

ЗСУ здійснили контратаку поблизу Дар'їного у Курській області – Forbes

05 грудня 2024, 16:22
ЗСУ здійснили контратаку поблизу Дар'їного у Курській області – Forbes
iakursk.ru
За словами журналістів, завдяки цій контратаці українській армії вдалось просунутись до південних околиць села Дар'їне.

Збройні сили Україні щонайменше силами трьох підрозділів здійснили контратаку неподалік села Дар'їне у Курській області рф.

Про це пише Forbes.

"Танки та інші сили щонайменше трьох підрозділів — 17-ї важкої механізованої бригади, 21-ї механізованої бригади та 80-ї десантно-штурмової бригади — за повідомленнями, просунулися до південних околиць Дар'їного", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що 21-ша бригада направила в бій принаймні один зі своїх німецьких танків Leopard 2A6, а 17-та — радянські Т-64 або Т-72.

"російські безпілотники завдали удару, пошкодивши щонайменше по одному танку з кожної бригади. Екіпаж "Леопарда" 2А6 намагався вибратися з палаючої машини. Відстрілюючись, українська 80-та десантно-штурмова бригада підбила щонайменше дві російські бойові машини БМД, очевидно, зі складу 83-ї десантно-штурмової бригади", — йдеться в статті.

На думку авторів матеріалу, якщо ЗСУ зможуть утримати Дар'їне, то це дасть змогу також перекрити другорядні шляхи для наступу росіян і далі спрямувати їх у зону ураження навколо хутора Зелений Шлях.

Водночас журналісти підкреслюють, що перебільшувати масштаб української контратаки не варто, оскільки підрозділи трьох бригад просунулися лише на кілька тисяч футів (близько 1 км) і могли там і не залишитися.

"Однак те, що українці взагалі змогли контратакувати, є чудовим фактом… Перейшовши в атаку, навіть на короткий час і в невеликих масштабах, українські війська кинули кості. Якщо це правда, що вони просунулися в Дар'їному і залишилися там, то їхня гра, можливо, окупилася", — наголошується у статті.

війнаЗСУКурськ

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