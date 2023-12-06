ЗСУ змусили окупантів відступити з двох позицій біля Авдіївського коксохіму – ISW

Сили оборони контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу і змусили окупантів відступити з двох передових позицій.

Про це йдеться в звіті ISW.

Вчора збройні сили України контратакували під Авдіївкою і здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Український військовий спостерігач написав, що сили оборони контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російські війська відступити з двох передових позицій.

В той же час, російський військовий блогер стверджує, що українські війська контратакують біля Степового і тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинового.

Разом з тим, вчора окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою і досягли підтверджених успіхів.

Інші геолокаційні дані вказують, що російські війська також просунулися на південь від терикону в Авдіївці.

Український Генеральний штаб розказав, що українські сили відбили щонайменше 23 російські атаки на схід від Новобахмутівки; на північний схід від Бердичева, а також поблизу Степового, Авдіївки, Сіверського і Первомайського.

Прес-служба Таврійського угруповання українських військ повідомила, що російські війська відновили завдання авіаударів за допомогою штурмовиків Су-25 і вертольотів Ка-52 в районі Авдіївки після періоду менш інтенсивної активності російської авіації.

Російські військові блогери заявляють, що цими днями російські війська просунулися вперед в районі Новокалинового, Степового, Авдіївського коксохімічного заводу, Авдіївського терикону, промзони на південний схід від Авдіївки, Сєверного і Первомайського.

Також вони заявляють, що 4 та 5 грудня тривають позиційні бої біля Красногорівки і що російські війська відновили штурми біля Невельського.