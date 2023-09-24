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ЗСУ знищили бригаду морпіхів ЧФ росії

24 вересня 2023, 11:19
ЗСУ знищили бригаду морпіхів ЧФ росії
Джерело unian
Аналітики кажуть, що росіяни зазнали серйозних втрат.

Під час контрнаступу на заході Запорізької області Сили оборони України знищили одне з його формувань – 810-ту окрему бригаду морської піхоти.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на інформацію очільника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова. В інтерв'ю The War Zone, опублікованому 22 вересня, він заявив, що 810-та бригада російських морпіхів була "повністю розбита" на півдні України, її залишки відійшли, а на фронті їх замінили російські десантні частини.

На думку фахівців, опис статусу 810-ї бригади, наданий Будановим, найбільше відповідає доктринальному визначенню тактичної місії армії США "знищити": "фізично зробити ворожі сили боєздатними до тих пір, поки вони не будуть відновлені".

Зазначається, що підрозділи 810-ї бригади діяли на Запорізькому напрямку від березня 2023 року, а від червня – на заході області, де триває український контрнаступ.

Раніше Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі повідомив, що втрати російської федерації в Україні продовжують стрімко зростати, і найближчим часом можна очікувати на ще один рекорд.

"Як і очікувалося, черговий рекорд буде встановлено за кількістю знищеної ствольної артилерії. За 3 тижні вересня було знищено 680 одиниць. Для абсолютного рекорду потрібно знищити ще 12 стволів", — написав він.

22 вересня повідомлялося, що ЗС рф втратили значну кількість артилерії та легкоброньованої техніки, зокрема БМП-2 і БТР-82А, про що повідомили аналітики з проєкту Oryx. Також українські військові знищили 5 вантажівок типу "Урал" і КамАЗ. Було затрофеєно 2 БПЛА Supercam і Zala.

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