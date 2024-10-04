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ЗСУ знищили на Донбасі шістьох офіцерів з Північної Кореї – ЗМІ

04 жовтня 2024, 21:55
ЗСУ знищили на Донбасі шістьох офіцерів з Північної Кореї – ЗМІ
Фото: з відкритих джерел
Ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.
ЗСУ знищили шістьох офіцерів армії Північної Кореї під час удару по окупованій території Донеччини 3 жовтня.
 
Про це пише Kyiv Post із посиланням на свої джерела в розвідці.
 
"Понад 20 військових загинули внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованій росією території під Донецьком, у тому числі шість офіцерів із Північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами", – йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.
 
Стверджується, що перед ракетним ударом ЗСУ росіяни начебто демонстрували колегам із КНДР підготовку солдатів до штурмових дій.
війна в Україніросія окупантиКНДР

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