ЗСУ знищили на Донбасі шістьох офіцерів з Північної Кореї – ЗМІ

Ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

ЗСУ знищили шістьох офіцерів армії Північної Кореї під час удару по окупованій території Донеччини 3 жовтня.

Про це пише Kyiv Post із посиланням на свої джерела в розвідці.

"Понад 20 військових загинули внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованій росією території під Донецьком, у тому числі шість офіцерів із Північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще троє північнокорейських військовослужбовців отримали поранення.

Стверджується, що перед ракетним ударом ЗСУ росіяни начебто демонстрували колегам із КНДР підготовку солдатів до штурмових дій.