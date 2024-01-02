ЗСУ знищили новітню рф РЛС "Ястреб-АВ" за $250 млн

Збройні Сили України вразили перший новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148 "Ястреб-АВ" російських окупаційних військ, який вперше прибув на окуповані території.

Про це пише військовий портал Defence ua.

Артилерія ЗСУ знищила новітню російську контрбатарейну радіолокаційну станціу, про яку армія росії лише на днях заявила, що почала використовувати в зоні бойових дій проти України.

Оціночна вартість комплексу - 250 млн доларів.

Вперше російську контрбатарейну РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" показали в 2022 році, під час пропагандистського форуму "Армия-2022". Вперше про роботу російського ВПК над нею стало відомо орієнтовно в 2021 році, завершення випробувань датується початком того ж 2022 року.

Точні характеристики 1К148 "Ястреб-АВ" засекречені, але відомо, що для цієї РЛС як шасі використовується БАЗ-6910-025, і що станція здатна в автоматичному режимі відслідковувати траекторію польоту снарядів.

Проте знищення "Ястреб-АВ" M142 HIMARS означає, що новітня російська контрабатарейна РЛС не може відслідковувати ті самі GMLRS.