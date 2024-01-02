Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ знищили новітню рф РЛС "Ястреб-АВ" за $250 млн

02 січня 2024, 21:39
ЗСУ знищили новітню рф РЛС
Російська контрбатарейна РЛС "Ястреб-АВ", ілюстративне зображення з відкритих джерел
Збройні Сили України вразили перший новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148 "Ястреб-АВ" російських окупаційних військ, який вперше прибув на окуповані території.

Про це пише військовий портал Defence ua.

Артилерія ЗСУ знищила новітню російську контрбатарейну радіолокаційну станціу, про яку армія росії лише на днях заявила, що почала використовувати в зоні бойових дій проти України.

Оціночна вартість комплексу - 250 млн доларів. 

Вперше російську контрбатарейну РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" показали  в 2022 році, під час пропагандистського форуму "Армия-2022". Вперше про роботу російського ВПК над нею стало відомо орієнтовно в 2021 році, завершення випробувань датується початком того ж 2022 року.

Точні характеристики 1К148 "Ястреб-АВ" засекречені, але відомо, що для цієї РЛС як шасі використовується БАЗ-6910-025, і що станція здатна в автоматичному режимі відслідковувати траекторію польоту снарядів.

Проте знищення "Ястреб-АВ" M142 HIMARS означає, що новітня російська контрабатарейна РЛС не може відслідковувати ті самі GMLRS.

 
ЗСУЯстреб-АВРЛС

Останні матеріали

Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Політика
Вийти на кордони 1991 року. Всі території, які Україна повинна звільнити – Інститут вивчення війни
Переклад iPress – 02 січня 2024, 16:12
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
На фронті йдуть активні бої. Україна стримує росіян і відбиває їхні атаки – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2024, 12:23
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Кінець 2023 року. Українці показали високий клас, тоді як росіяни витратили намарно свої ракети – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 січня 2024, 08:35
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється