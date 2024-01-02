ЗСУ знищили новітню рф РЛС "Ястреб-АВ" за $250 млн
Про це пише військовий портал Defence ua.
Артилерія ЗСУ знищила новітню російську контрбатарейну радіолокаційну станціу, про яку армія росії лише на днях заявила, що почала використовувати в зоні бойових дій проти України.
Оціночна вартість комплексу - 250 млн доларів.
Вперше російську контрбатарейну РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" показали в 2022 році, під час пропагандистського форуму "Армия-2022". Вперше про роботу російського ВПК над нею стало відомо орієнтовно в 2021 році, завершення випробувань датується початком того ж 2022 року.
Точні характеристики 1К148 "Ястреб-АВ" засекречені, але відомо, що для цієї РЛС як шасі використовується БАЗ-6910-025, і що станція здатна в автоматичному режимі відслідковувати траекторію польоту снарядів.
Проте знищення "Ястреб-АВ" M142 HIMARS означає, що новітня російська контрабатарейна РЛС не може відслідковувати ті самі GMLRS.