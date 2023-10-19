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ЗСУ знищили російські війська, які загрожували Естонії – очільник МЗС

19 жовтня 2023, 17:11
ЗСУ знищили російські війська, які загрожували Естонії – очільник МЗС
Фото: Scanpix / Postimees
Міністр додав, що повномасштабна війна росії проти України несе для Естонії екзистенційну загрозу.

російські війська, які раніше загрожували Естонії, були ліквідовані Силами оборони України після широкомасштабного вторгнення.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Естонський чиновник пояснює величезну підтримку населення країни України усвідомленням того, що ЗСУ "воюють зараз за нас, і замість нас".

Тсахкна нагадав, що під час перебування на посаді міністра оборони (2016-2017 роки) уряд країни постійно фіксував присутність близько 120 тисяч російських військових біля кордону з Естонією.

"Вони перебували в готовності до дій протягом 24 годин, питання було тільки в тому, чи віддасть путін такий наказ чи ні. Ми були готові та не боялися", - розповів керівник МЗС Естонії.

Він додав, що кремль послав свої війська в Україну наприкінці минулої зими, і "більшість із них уже просто не існують, вони мертві".

"Замість нас їх позбулися українці", - наголошує Тсахкна.

У цьому контексті естонський міністр звернув увагу на важливість підтримки країнами-союзниками та членами НАТО України, яка відбиває військову агресію рф, одночасно захищаючи інші держави у регіоні від загрози з боку Кремля.

ЕстоніяЗСУвійна в Україніросія окупанти

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