RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Російський штурмовик Су-25 знищили українські військові

Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач"
Січеславські десантники 24 липня знищили російський штурмовик Су-25.
Російський штурмовик Су-25 знищили українські військові Су-25. Фото: wikimedia.org
Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Десантно-штурмвмових військ ЗСУ.
 
"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач"", - йдеться в повідомленні.
 
Як зазначається, броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла".
 
Як повідомлялося, Збройні сили України з 24 лютого по 24 липня ліквідували близько 39 тисяч 520 російських військових, що на 280 осіб більше у порівнянні з попередньою добою. Також захисники України за 5 місяців повномасштабної війни знищили російських танків 1722 одиниці, бойових броньованих машин ‒ 3942, артилерійських систем – 869, РСЗВ - 255, засобів ППО - 113, літаків – 221, гелікоптерів – 188, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714, крилатих ракет - 170, кораблів / катерів - 15, автомобільної техніки та автоцистерн - 2823, спеціальної техніки - 73. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2022 10:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.