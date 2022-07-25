Російський штурмовик Су-25 знищили українські військові

Січеславські десантники 24 липня знищили російський штурмовик Су-25.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Десантно-штурмвмових військ ЗСУ.

"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла".

Як повідомлялося, Збройні сили України з 24 лютого по 24 липня ліквідували близько 39 тисяч 520 російських військових, що на 280 осіб більше у порівнянні з попередньою добою. Також захисники України за 5 місяців повномасштабної війни знищили російських танків 1722 одиниці, бойових броньованих машин ‒ 3942, артилерійських систем – 869, РСЗВ - 255, засобів ППО - 113, літаків – 221, гелікоптерів – 188, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714, крилатих ракет - 170, кораблів / катерів - 15, автомобільної техніки та автоцистерн - 2823, спеціальної техніки - 73. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.