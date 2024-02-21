ЗСУ знищили ще один ворожий бомбардувальник Су-34

Це вже третє збиття за цей тиждень.

Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

На якому напрямку знищили ворожий винищувач-бомбардувальник – він не уточнив. Екіпаж, судячи з повідомлення Олещука, загинув.

"Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий!" – прокоментував він.

Це вже третє збиття за цей тиждень. Попереднього разу росіяни попрощалися одразу з двома своїми літаками – Су-34 і Су-35 – 19 лютого. 17 лютого захисники збили одразу три борти: два Су-34 і один Су-35.