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Українські військові знищили ЗРК С-300 у Ростовській області рф

21 серпня 2024, 09:26
Українські військові знищили ЗРК С-300 у Ростовській області рф
Ракетний комплекс С-300ПС. Фото: inforesist.org
С-300 російські росіяни використовують для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки.

Сьогодні вночі, 21 серпня, українські військові завдали удару по позиції російського ЗРК С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області рф. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За результатами об'єктивного контролю спостерігалися вибухи в певних точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується", - йдеться в повідомленні.

Удар завдавали підрозділи Військово-морських сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Слід зазначити, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил росії триває". - додали в Генштабі.

Крім того, в мережі публікують відео наслідків нічної атаки по Ростовській області.

 
війна в Українівтрати рф

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