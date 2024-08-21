Українські військові знищили ЗРК С-300 у Ростовській області рф

С-300 російські росіяни використовують для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки.

Сьогодні вночі, 21 серпня, українські військові завдали удару по позиції російського ЗРК С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За результатами об'єктивного контролю спостерігалися вибухи в певних точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується", - йдеться в повідомленні.

Удар завдавали підрозділи Військово-морських сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Слід зазначити, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил росії триває". - додали в Генштабі.

Крім того, в мережі публікують відео наслідків нічної атаки по Ростовській області.