Українські військові знищили ЗРК С-300 у Ростовській області рф
Сьогодні вночі, 21 серпня, українські військові завдали удару по позиції російського ЗРК С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області рф.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За результатами об'єктивного контролю спостерігалися вибухи в певних точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується", - йдеться в повідомленні.
Удар завдавали підрозділи Військово-морських сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Слід зазначити, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил росії триває". - додали в Генштабі.
Крім того, в мережі публікують відео наслідків нічної атаки по Ростовській області.