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ЗСУ зупинили наступ російської армії на Харківщині – Bild

22 травня 2024, 15:07
ЗСУ зупинили наступ російської армії на Харківщині – Bild
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківщину та Донеччину надійшла американська зброя.

Силам оборони України вдалося зупинити наступ окупаційних військ російської федерації на Харківщині Зокрема, завдяки зброї зі США.

Про це заявив аналітик німецького Bild Юліан Рьопке.

Зазначається, що просування російської армії застопорилося через 11 днів після переходу держкордону на півночі Харківської області.

Рьопке наголошує, що у напрямку села Липці росіяни залишаються у тих самих прикордонних селах, які їм вдалося захопити у перші три дні наступу.

Тим часом у районі Вовчанська тривають бої за місто. Втім, на його околицях також немає практично жодного поступу.

Використання Україною нової американської зброї зупинило просування загарбників. ЗСУ активно використовуються бомби Glsdb, Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм. Таке ж озброєння надійшло і на лінію фронту на Донеччині.

"За один понеділок, 20 травня, збройних сил рф втратила в Україні 67 одиниць бронетехніки. Проте російське командування продовжує кидати війська у самогубні атаки", – йдеться у матеріалі. 

 

війна в Україніросія окупантиХарківська областьнаступ рф

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