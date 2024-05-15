Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ зупинили просування росіян під Авдіївкою – Bild

15 травня 2024, 16:11
ЗСУ зупинили просування росіян під Авдіївкою – Bild
Фронт під Авдіївкою здебільшого стабілізувався.

Українським силам оборони за останні два тижні вдалося зупинити просування російської армії під Авдіївкою.

Про це повідомляє Bild.

Як наголошується в повідомленні, наприкінці квітня російські війська здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. Згодом вони розширили утворений плацдарм, захопивши села Соловйове, Архангельське, Керамік, Новокалинове, Новобахмутівку.

Однак тепер, пише видання, українським силам вдалося перекинути на цю ділянку підкріплення і зупинити наступ ЗС рф.

Як зазначає аналітик Bild Юліан Рьопке, чітко видно, що на ділянках, куди прибувають західні снаряди, українцям вдається зупинити і стримувати росіян, як це було до грудня минулого року.

"Але й під Авдіївкою, де українці покладаються на власні дрони-камікадзе, за останні два тижні їм практично вдалося зупинити росіян. Ті більше не можуть просуватися, фронт здебільшого стабілізувався", - вказує аналітик.

ЗСУАвдіївкавійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Політика
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 травня 2024, 07:26
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Політика
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 13 травня 2024, 16:30
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється