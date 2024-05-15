ЗСУ зупинили просування росіян під Авдіївкою – Bild

Фронт під Авдіївкою здебільшого стабілізувався.

Українським силам оборони за останні два тижні вдалося зупинити просування російської армії під Авдіївкою.

Про це повідомляє Bild.

Як наголошується в повідомленні, наприкінці квітня російські війська здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. Згодом вони розширили утворений плацдарм, захопивши села Соловйове, Архангельське, Керамік, Новокалинове, Новобахмутівку.

Однак тепер, пише видання, українським силам вдалося перекинути на цю ділянку підкріплення і зупинити наступ ЗС рф.

Як зазначає аналітик Bild Юліан Рьопке, чітко видно, що на ділянках, куди прибувають західні снаряди, українцям вдається зупинити і стримувати росіян, як це було до грудня минулого року.

"Але й під Авдіївкою, де українці покладаються на власні дрони-камікадзе, за останні два тижні їм практично вдалося зупинити росіян. Ті більше не можуть просуватися, фронт здебільшого стабілізувався", - вказує аналітик.