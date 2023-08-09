ЗСУ звільнили понад 40 000 квадратних кілометрів України, окупованих після 24 лютого

Звільнена територія більша, ніж Молдова.

24 лютого 2022 року Збройні сили України звільнили понад 40 тисяч квадратних кілометрів України.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Понад 40 000 квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року. Це більше, ніж територія Молдови. Трохи менше, ніж два Ізраїля. І близько 15 таких міст, як москва", - йдеться у повідомленні.

На Таврійському напрямку солдати ЗСУ вже прорвали першу оборонну лінію російських військ, але їх рух ускладнюється через мінні поля та брак авіації. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені. За цим всім стоїть велика і важка робота. Тому просування йде, але повідомляється про нього дозовано.

Сили оборони України ведення продовжують наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У напрямку Урожайне, Приютне та Вербове наші оборонці мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.