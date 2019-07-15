CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа пляжі Одеси, де напередодні стався зсув ґрунту, наразі не виявили загиблих чи постраждалих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зсув ґрунту на пляжі в Одесі: рятувальники не виявили людей під завалами
Для пошукових робіт залучали 60 людей та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки
Фото: ДСНС
"Станом на 21:35 (14 липня, Ред.) рятувальники обстежили 70 кв м зсуву. Загиблих та постраждалих не виявлено. Вночі пошукові роботи були призупинені у зв’язку із унеможливленням контролю за виникненням повторного зсуву ґрунту зі схилу та загрозою травмування особового складу", - повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Зранку 15 липня пошукові роботи відновили.
Фото: ДСНС
Нагадаємо, що 14 липня в Одесі на морському узбережжі поруч з пансіонатом "Борей" стався зсув ґрунту зі схилу. Рятувальники повідомили, що цей пляж був аварійним.
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