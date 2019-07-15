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Зсув ґрунту на пляжі в Одесі: рятувальники не виявили людей під завалами

Для пошукових робіт залучали 60 людей та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки
На пляжі Одеси, де напередодні стався зсув ґрунту, наразі не виявили загиблих чи постраждалих.
Зсув ґрунту на пляжі в Одесі: рятувальники не виявили людей під завалами Фото: ДСНС

"Станом на 21:35 (14 липня, Ред.) рятувальники обстежили 70 кв м зсуву. Загиблих та постраждалих не виявлено. Вночі пошукові роботи були призупинені у зв’язку із унеможливленням контролю за виникненням повторного зсуву ґрунту зі схилу та загрозою травмування особового складу", - повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Зранку 15 липня пошукові роботи відновили.


Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 14 липня в Одесі на морському узбережжі поруч з пансіонатом "Борей" стався зсув ґрунту зі схилу. Рятувальники повідомили, що цей пляж був аварійним.

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15 07 2019 11:50
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