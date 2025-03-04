Зупинка військової допомоги Україні віддаляє мир – французький міністр

Розкритикували рішення США і в Польщі.

Французький уповноважений міністр зі справ Європи Бенджамін Хаддад прокоментував рішення американської адміністрації зупинити всю військову допомогу Україні. Він вважає, що це не наблизить, а навпаки віддалить мир.

Про це пише The Guardian з посиланням на агентство Reuters.

У спілкуванні з журналістами каналу France 2 Хаддад запитав: "якщо ви хочете миру, чи рішення припинити озброєння України зміцнює мир чи робить його більш віддаленим?". На його думку, це рішення віддалить мир, тому що це лише посилить агресора, яким є росія.

Розкритикував американське рішення і заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик, який описав останні новини з Білого дому як погані.

Український народний депутат, голова комітету з питань міжнародних відносин Олександр Мережко вважає, що це рішення Трампа допомагає путіну.