Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зупинка військової допомоги Україні віддаляє мир – французький міністр

04 березня 2025, 11:55
Зупинка військової допомоги Україні віддаляє мир – французький міністр
Розкритикували рішення США і в Польщі.
Французький уповноважений міністр зі справ Європи Бенджамін Хаддад прокоментував рішення американської адміністрації зупинити всю військову допомогу Україні. Він вважає, що це не наблизить, а навпаки віддалить мир.
 
Про це пише The Guardian з посиланням на агентство Reuters. 
 
У спілкуванні з журналістами каналу France 2 Хаддад запитав: "якщо ви хочете миру, чи рішення припинити озброєння України зміцнює мир чи робить його більш віддаленим?". На його думку, це рішення віддалить мир, тому що це лише посилить агресора, яким є росія. 
 
Розкритикував американське рішення і заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик, який описав останні новини з Білого дому як погані. 
 
Український народний депутат, голова комітету з питань міжнародних відносин Олександр Мережко вважає, що це рішення Трампа допомагає путіну. 
 
"Виглядає так, ніби це тиск на нас задля капітуляції, прийняття російських вимог. Головне, що це психологічний удар, політичний удар по Україні, це не допомагає нашому духу", – сказав він. 
 
Підтримку рішенню Трампа зупинити допомогу висловили поки що тільки в Угорщині. 

 

допомога арміївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них в Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Політика
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них в Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2025, 09:51
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється