Зурабішвілі анонсувала створення ради з підготовки нових парламентських виборів

Зурабішвілі заявила про підготовку до нових парламентських виборів в Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила про створення нової ради, яка працюватиме над підготовкою до парламентських виборів.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Зурабішвілі зазначила, що наразі розробляється документ із базовими умовами для проведення виборів, запланованих на найближчий час. Вона наголосила, що ці вибори мають привести до появи "справді нових сил" і закликала до готовності.

Раніше на мітингу Зурабішвілі дала правлячій партії "Грузинська мрія" тиждень для оголошення дати виборів. У відповідь партія назвала цю вимогу "смішною" і проігнорувала її.