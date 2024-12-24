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Зурабішвілі анонсувала створення ради з підготовки нових парламентських виборів

24 грудня 2024, 20:55
Зурабішвілі анонсувала створення ради з підготовки нових парламентських виборів
Саломе Зурабішвілі Фото: З мережі Інтернет
Зурабішвілі заявила про підготовку до нових парламентських виборів в Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила про створення нової ради, яка працюватиме над підготовкою до парламентських виборів.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Зурабішвілі зазначила, що наразі розробляється документ із базовими умовами для проведення виборів, запланованих на найближчий час. Вона наголосила, що ці вибори мають привести до появи "справді нових сил" і закликала до готовності.
 
Раніше на мітингу Зурабішвілі дала правлячій партії "Грузинська мрія" тиждень для оголошення дати виборів. У відповідь партія назвала цю вимогу "смішною" і проігнорувала її.
 
Президентка попередила, що якщо до 29 грудня не буде досягнуто угоди щодо виборів, вони відбудуться після "падіння режиму". Водночас вона заявила, що не має наміру складати свої повноваження.
 
Нагадаємо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у неділю, 22 грудня, дала владі тиждень на призначення повторних парламентських виборів. За її словами, вона чекає на відповідь Бідзіна Іванішвілі.

 

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