Зустріч диктаторів. Що домовилися путін і лукашенко в Мінську: деталі

путін і Лукашенко в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди а також про те, що "змогли подолати" можливі негативні наслідки санкційного тиску

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

Основне з того, що заявили на публіку кремлівський тиран та білоруський диктатор:

- країни розвиватимуть атомні проекти та науку, готуватимуть кадри,

- росія і Білорусь будуть йти на рекордний товарообіг – $40 млрд,

- Лукашенко сподівається, що Захід "прислухається до голосу розуму" і діалог про безпеку відновиться,

- росії та РБ вдалося подолати можливі негативні наслідки санкційного тиску.

"Заяви агресорів виглядають щонайменше смішно та дивно, з урахуванням санкційної політики, економічних факторів та фактичної повної ізоляції цих країн "процвітання та демократії", – прийшов до висновку Геращенко.