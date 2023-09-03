Зустріч Ердогана з путіним: ЗМІ назвали основні теми майбутніх переговорів

За даними журналістів, ключовою під час зустрічі буде тема продовження Чорноморської зернової угоди.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поїде у Сочі, де зустрінеться з російським диктатором владіміром путіним. Вони обговорять Україну.



Про це повідомляє TRT Haber.

Ердоган вирушить в Сочі у понеділок, 4 вересня. За даними ЗМІ, лідер Туреччини та глава кремля обговорять майбутнє угоди про зерновий коридор.



Також Ердоган та путін планують обговорити двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема і війну росії проти України. Крім того, на порядку денному буде обмін полоненими між Україною та росією.