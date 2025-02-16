Зустріч євролідерів у Парижі підтвердили у французькому МЗС

Президент Франції Еммануель Макрон завтра проведе у Парижі зустріч європейських лідерів, на якій планується обговорити ситуацію в Україні.

“Макрон збере головні європейські країни для обговорення європейської безпеки”, ‒ сказав Барро.

Він додав, що зустріч буде робочою сесією, яку не слід “надмірно драматизувати”.

Reuters зазначає, що офіційно Єлисейський палац не оголосив про зустріч, хоча запрошення на захід розіслали.Шість європейських дипломатів заявили, що запрошення надійшли щонайменше до Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Данії, яка представлятиме країни Балтії та Скандинавії, керівництва Європейського Союзу та генерального секретаря НАТО.

Джерела повідомили Reuters, що, зокрема, участь у засіданні візьмуть канцлер Німеччини Олаф Шольц та польський прем’єр-міністр Дональд Туск. За їхніми словами, метою зустрічі – побачити, яку негайну допомогу можна надати Україні, яку конкретну роль може відіграти Європа у забезпеченні гарантій безпеки для Києва, а також як зміцнити колективну безпеку Європи. Водночас чи матиме зустріч “конкретні наслідки” ‒ не зрозуміло.