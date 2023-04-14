Зустріч міністрів фінансів G20 знову завершилася без комюніке

Очевидно, через розбіжності щодо війни росії проти Украни, що ставить під загрозу зусилля з активізації координації на тлі повільного економічного зростання, боргової кризи та банківських проблем.

Міністри фінансів країн G20 завершили свою дводенну зустріч у четвер, 13 квітня, але знову не змогли оприлюднити спільну заяву.

Про це повідомляє Kyodo.

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман, яка була одним із організаторів зустрічі, повідомила, що обговорювалися такі питання, як поточний стан світової економіки та шляхи зміцнення міжнародної фінансової архітектури.

Сітхараман зазначила, що також обговорювалися проблеми, пов'язані з криптовалютами, і було досягнуто більшого розуміння того, що будь-які дії щодо них повинні координуватися на глобальному рівні.

Вона сказала на пресконференції, що дискусії були дуже інтенсивними, й Індія, яка цього року головує в G20, була рада почути багато суттєвих коментарів.

Проте, не було навіть заяви головуючої країни, в той час, коли G20 стоїть перед випробуванням своєї актуальності та ефективності як багатосторонньої структури для подолання кризових ситуацій.

Зустріч міністрів країн G20 відбулася на полях зустрічей, організованих Міжнародним валютним фондом і Світовим банком у Вашингтоні.

Усі члени групи, окрім Китаю та росії, критикували москву за вторгнення в Україну – це повторення глибокого розриву, який супроводжував і попередню зустріч у лютому.

Відтоді фінансові ринки охопили побоювання щодо "здоров'я" банківського сектору, а також зросла невизначеність щодо темпів активного підвищення ставок центральними банками провідних економік. Цього тижня МВФ знизив свій прогноз глобального зростання на 2023 рік до 2,8% з 2,9%.

Це відбувається на тлі того, як Федеральна резервна система США та інші великі центральні банки підвищують процентні ставки для приборкання інфляції, що приносить користь їхнім валютам, зокрема долару США.

Однак вищі ставки і посилення долара ускладнюють країнам із середнім і низьким рівнем доходу, які взяли на себе величезні борги, їх виплату в доларах. Послаблення валют призвело до зростання цін імпорту енергоносіїв та сировини для таких країн.