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ПОЛІТИКА

Зустріч між прем'єром Британії і президенткою Єврокомісії перенесена

08 вересня 2024, 20:59
Зустріч між прем'єром Британії і президенткою Єврокомісії перенесена
Фото: Getty Images
Стармер і фон дер Ляєн мали зустрітись у перший або другий тиждень вересня.

Заплановану зустріч нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка мала відбутись на початку вересня, перенесли.

Про це повідомляє The Guardian.

Стармер і фон дер Ляєн мали зустрітись у перший або другий тиждень вересня, але джерела The Guardian у Європейському Союзі очікують, що тепер зустріч може відбутися не раніше кінця жовтня.

За словами цих джерел, у деяких колах ЄС існує занепокоєння тим, що уряд Великої Британії не був більш позитивно налаштований щодо налагодження програм молодіжного та студентського обміну між Лондоном і Брюсселем.

Це нібито викликало питання в європейської сторони стосовно того, чи не надто обережно діє Стармер, аби у британських виборців не виникло враження, що він намагається змінити Brexit.

Співрозмовники The Guardian зазначають, що сама фон дер Ляєн не стурбована перенесенням зустрічі зі Стармером, оскільки зараз вона повністю зосереджена на формуванні складу майбутньої Єврокомісії.

Новий уряд у Лондоні після приходу до влади в липні пообіцяв покращити відносини Британії з європейськими союзниками після років розбіжностей через Brexit.

ЄврокомісіяБританіяУрсула фон дер ЛяєнКір Стармер

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