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ПОЛІТИКА

Зустріч прем'єрів: Фіцо та Шмигаль обговорять співпрацю у 2024 році

04 грудня 2023, 18:16
Зустріч прем'єрів: Фіцо та Шмигаль обговорять співпрацю у 2024 році
Фото: news.yahoo.com
Зокрема, Фіцо унеможливив постачання зброї та боєприпасів Україні з державних складів і з армії.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з прем'єром України Денисом Шмигалем. Вони домовилися зустрітися на словацько-українському кордоні на початку 2024 року, щоб обговорити співпрацю.

Про це повідомляє Фіцо у Facebook.

"Сьогодні у мене відбулася анонсована телефонна розмова з прем'єром України Денисом Шмигалем. Я підтвердив зацікавленість Словаччини в наданні допомоги Україні в гуманітарній та цивільній сферах", - заявив він.

Зокрема, Фіцо унеможливив постачання зброї та боєприпасів Україні з державних складів і з армії.

"Ми не віримо у військове вирішення конфлікту в Україні, оскільки воно веде тільки до непотрібного кровопролиття без результату", - заявив він.

При цьому він додав, що Словаччина і надалі заборонятиме імпорт зерна.

"Наші національні інтереси іноді зіштовхуються з інтересами України, тому я підтвердив, що ми й надалі заборонятимемо імпорт української сільськогосподарської продукції на територію Словаччини, тому що ми будемо йти проти наших власних фермерів", - наголосив Фіцо.

Він також повідомив, що Словаччина готова допомагати Україні в денуклеаризації, постачати для цього спеціальне обладнання (наприклад, Bozenas тощо), співпрацювати в енергетичній сфері, зокрема й у моніторингу цивільних ядерних об'єктів, і надавати гуманітарну допомогу.

"Ми зустрінемося з прем'єр-міністром Шмигалем на словацько-українському кордоні на початку 2024 року, темою зустрічі буде співпраця у вищезазначених галузях", - анонсував Фіцо.

ФіцоШмигальзустріч

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