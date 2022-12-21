Зустріч президентів Зеленського і Байдена почалася у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому на запрошення американського візаві Джо Байдена, заплановане проведення двосторонньої зустрічі.

Зеленського на вході до Білого Дому привітав особисто Байден, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.

За інформацією Білого дому, під час переговорів президенти Байден і Зеленський "матимуть можливість провести поглиблене стратегічне обговорення майбутніх дій на полі бою". Крім того, сторони мають намір обсудити можливості навчання українських військових, які забезпечують США й союзники.

Порушуватимуться також теми санкцій та експортного контролю проти росії, щоби завдати їй економічних збитків та знекровити її військово-промисловий потенціал. Сторони також говоритимуть про військову підтримку України з боку США та понад 50 інших країн.

"Президент Байден матиме можливість підкреслити в контексті підтримки, що це стосується не тільки того, що ми робили раніше, але й того, що ми робитимемо сьогодні і продовжимо робити стільки, скільки буде потрібно", - зауважили у цьому зв’язку в Білому домі.

Окремо обговорюватимуться допомога Україні в економічному та енергетичному секторах, а також питання гуманітарної підтримки для полегшення випробувань, що впали на плечі українського народу.

За результатами зустрічі очікується спільна пресконференція президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.