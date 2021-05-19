ПОЛІТИКА НОВИНИУ Кремлі розповіли, що обговорюватимуть президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін на зустрічі. Вони говоритимуть про двосторонні відносини РФ і США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зустріч Путіна і Байдена: у Кремлі назвали теми переговорів
Ви знаєте, цей інцидент - це не головне, мова, звичайно, йде про стратстабільність, це хвилює весь світ, стосується всього світу. І наших двосторонніх відносин. Ось це головні теми, які на порядку денному
Фото: з вільного доступу
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РБК".
За його словами, заява Байдена про Путіна-вбивцю не буде головною темою обговорення під час їхньої зустрічі.
"Ви знаєте, цей інцидент - це не головне, мова, звичайно, йде про стратстабільність, це хвилює весь світ, стосується всього світу. І наших двосторонніх відносин. Ось це головні теми, які на порядку денному", - сказав Пєсков.
Зазначимо, зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним пройде в найближчі тижні. Принаймні, з цього на сьогодні виходить американська адміністрація.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту Блінкена заявив, що США не укладатимуть жодних домовленостей щодо України за спиною Києва.
Раніше Джо Байден заявив, що зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Відповідну заяву Байден зробив у зв'язку з хакерською атакою на найбільший трубопровід США, яку пов'язують з РФ.
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