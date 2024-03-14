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ПОЛІТИКА

Зустріч Веймарського трикутника в Берліні: присвячена допомозі Україні

14 березня 2024, 12:33
Зустріч Веймарського трикутника в Берліні: присвячена допомозі Україні
Олаф Шольц
Веймарський трикутник – це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції.

Зустріч Веймарського трикутника в Берліні, яка відбудеться в п'ятницю, буде присвячена насамперед допомозі Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє BR24.

"Добре, що ми збираємося разом у Веймарському трикутнику в цей час", - заявив він.

Шольц додав, що для трьох країн ЄС важливо зібратися разом хоча б тому, що росія веде агресивну війну проти України.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб організувати якомога більше підтримки для України. Чи достатньо боєприпасів? Чи достатньо артилерії? Чи достатньо протиповітряної оборони?" - заявив Шольц.

При цьому канцлер ще раз спростував враження про розрив із Макроном.

"У нас з Еммануелем Макроном дуже хороші особисті стосунки, я б назвав їх дуже дружніми", - підкреслив Шольц.

Веймарський трикутник – це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко дискутуються питання щодо України.

Зазначимо, що кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо приєднання України до відповідного союзу, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".

війнадопомога УкраїніШольц Макрон

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